Китай и Иран обходят санкции США через бартерную схему

Китай и Иран нашли способ обходить американские санкции на поставки иранской нефти, используя схему, напоминающую бартер, сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, Тегеран поставляет нефть Пекину — своему крупнейшему покупателю, — а взамен китайские компании, поддерживаемые государством, реализуют масштабные инфраструктурные проекты на территории Исламской Республики.

«Иранская нефть поставляется в Китай, к крупнейшему клиенту Тегерана, а взамен поддерживаемые государством китайские компании строят инфраструктуру в Иране», — говорится в статье WSJ, подчеркивающей, что такая модель сотрудничества позволяет сторонам избегать прямых финансовых транзакций, находящихся под прицелом санкционного режима США.

Ситуация вызывает обеспокоенность в Вашингтоне. В конце июля министр финансов США Скотт Бессент выразил тревогу по поводу того, что Китай продолжает закупать иранскую нефть, несмотря на действующие ограничения. По его словам, такие поставки подрывают усилия США по сдерживанию иранской экономики и финансированию её программ, вызывающих международную озабоченность.

Эксперты отмечают, что бартерная схема становится всё более распространённым инструментом в условиях усиления геополитической напряжённости и расширения вторичных санкций, позволяя странам сохранять экономические связи вне долларовой системы и западных финансовых каналов.