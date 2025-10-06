В историческом доходном доме Третьяковых в центре Москвы откроется сервисный офис

Из-за острого дефицита свободных офисных площадей в бизнес-центрах столицы операторы гибких рабочих пространств вынуждены искать нестандартные локации для своих проектов. Компания Aspace анонсировала открытие нового коворкинга в знаменитом доходном доме Третьяковых, расположенном в самом центре Москвы — недалеко от станции метро «Кузнецкий Мост».

Новая площадка займет 4,3 тысячи квадратных метров и станет частью тренда на адаптацию исторических зданий под современные деловые нужды. По оценкам экспертов, Aspace инвестировала в отделку и оснащение пространства до 500 млн рублей. При текущем спросе на гибкие офисы в центре города компания рассчитывает окупить вложения уже за два года.

Выбор доходного дома Третьяковых подчеркивает растущий интерес девелоперов и операторов к реконструкции культурного наследия: такие объекты сочетают престижное расположение, уникальную архитектуру и высокий спрос со стороны арендаторов, ценящих атмосферу и удобство центральных районов.