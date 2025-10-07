Большинство россиян готовы получать зарплату в цифровых рублях

68% россиян заявили, что готовы получать заработную плату в цифровых рублях. Такие данные получены в ходе опроса, проведённого банком ВТБ совместно с аналитической компанией Brand Analytics в рамках исследования «Цифровой рубль глазами россиян» накануне форума «Финополис-2025».

Ещё 12% респондентов затруднились с однозначным ответом, тогда как 20% категорически отказались от идеи получать зарплату в новом формате цифровой валюты.

Однако, несмотря на готовность к получению доходов в цифровых рублях, сами россияне не ставят зарплатные выплаты в приоритет при использовании новой валюты. Согласно исследованию, наиболее востребованными операциями в цифровых рублях стали бы оплата государственных пошлин и налогов, получение социальных и государственных выплат, а также переводы между пользователями. Получение зарплаты оказалось на последнем месте в списке ожидаемых сценариев применения.

При этом 42% опрошенных отметили, что будут использовать цифровой рубль наравне с наличными и безналичными деньгами, а 10% заявили, что для них не имеет значения, в какой форме — цифровой, наличной или безналичной — они получают и тратят средства.

Эксперты отмечают, что, хотя интерес к цифровому рублю растёт, его массовое внедрение будет зависеть от удобства использования, прозрачности системы и доверия граждан к новому финансовому инструменту.

Цифровой рубль планируется ввести в дополнение к наличному и безналичному, он будет эквивалентен этим единицам. У каждого цифрового рубля будет уникальный цифровой код, а использование валюты позволит ускорить переводы и повысить прозрачность расходования госсредств.