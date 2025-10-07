Российские банки игнорируют запрет на спам-звонки, несмотря на вступление закона в силу

Несмотря на вступление в силу с 1 сентября 2025 года закона, запрещающего спам-звонки без явного согласия клиента, российские банки продолжают массово нарушать новое правило. Об этом сообщили «Известиям» как сами клиенты финансовых организаций, так и отраслевые эксперты.

Согласно закону, компании, включая кредитные организации, могут звонить абонентам только при наличии прямого и недвусмысленного согласия — например, подтвержденного в письменной или электронной форме. Однако на практике многие банки продолжают обзванивать клиентов с предложениями кредитов, страховых продуктов и других услуг, игнорируя требования законодательства.

Пострадавшие от навязчивых звонков граждане жалуются, что даже после отказа от коммуникаций и обращений в банки с просьбой прекратить обзвон, звонки продолжаются — зачастую с разных номеров или через колл-центры-партнёры.

Эксперты отмечают, что пока механизм контроля за соблюдением закона и система наказаний за его нарушение остаются недостаточно эффективными, финансовые организации не видят серьёзных стимулов для соблюдения новых правил. В то же время регуляторы и надзорные органы пока не сообщали о масштабных проверках или штрафах в отношении банков по этой причине.

Граждане, столкнувшиеся с незаконными звонками, могут жаловаться в Роскомнадзор и Центробанк, однако на данный момент такие обращения редко приводят к оперативным последствиям для нарушителей.