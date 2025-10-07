В России могут пересмотреть модель материнского капитала для стимулирования рождаемости

Министерство труда и социальной защиты РФ рассматривает возможность изменения действующей модели материнского капитала. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в интервью РБК, подчеркнув необходимость адаптации программы к современным демографическим вызовам.

По словам министра, материнский капитал сыграл ключевую роль в стабилизации и последующем росте рождаемости в период с 2007 по 2016 год. Однако в последние годы эффективность программы снизилась: несмотря на расширение выплаты на первого ребенка с 2020 года (что помогло избежать падения числа первенцев), рост рождаемости вторых и последующих детей так и не начался.

«Существующий подход к выплате материнского капитала требует определённой актуализации», — отметил Котяков. По его словам, сейчас ведутся проработки по развитию этого инструмента таким образом, чтобы он вновь стал мощным стимулом для семей заводить второго и последующих детей.

Министр также высказал мнение, что необходимо пересмотреть и другие меры поддержки рождаемости, часть из которых уже утратила свою эффективность. «Нужно сформировать значимый стимулирующий инструмент — возможно, в виде видоизменённого материнского капитала», — добавил он.

Решение о конкретных изменениях в программе будет приниматься по итогам анализа текущей демографической ситуации и консультаций с экспертами.