Возобновляемая энергетика впервые обошла уголь в мировой выработке электроэнергии

Впервые в истории возобновляемые источники энергии (ВИЭ) опередили уголь по объёму глобальной генерации электроэнергии. Согласно докладу британского аналитического центра Ember, за первые шесть месяцев 2025 года ВИЭ произвели 5 072 тераватт-часа (ТВт·ч) электроэнергии, что на 7,7% (или на 363 ТВт·ч) больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время выработка угольных электростанций сократилась на 31 ТВт·ч и составила 4 896 ТВт·ч.

В результате доля возобновляемых источников в мировой энергосистеме выросла до 34,3% (с 32,7% в первой половине 2024 года), тогда как доля угля снизилась до 33,1% (с 34,2%).

Главным драйвером роста стала солнечная энергетика: её выработка увеличилась на рекордные 306 ТВт·ч, или на 31%. Лидером по вводу новых солнечных мощностей стал Китай — на его долю пришлось 55% всех новых установок в мире. Ещё около 25% пришлось на США и страны Европейского союза.

При этом аналитики отмечают различия в региональной динамике. В США и ЕС рост спроса на электроэнергию частично компенсировался увеличением использования ископаемого топлива, поскольку возобновляемые источники пока не справляются с возросшей нагрузкой. В то же время в Китае и Индии развитие ветровой и солнечной генерации идёт опережающими темпами и уже позволяет удовлетворять растущий внутренний спрос без дополнительного сжигания угля.

Эксперты Ember называют этот переломный момент «историческим рубежом» в глобальном энергопереходе и подчёркивают, что дальнейшее снижение зависимости от угля будет зависеть от темпов развёртывания ВИЭ, модернизации сетевой инфраструктуры и политической воли стран.