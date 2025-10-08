Эксперты Wolfstreet.cash рассказали, как правильно пользоваться своими криптоактивами

В условиях стремительного развития цифровых технологий и роста популярности криптовалют всё больше людей получают доступ к возможностям обмена и управления цифровыми активами. Однако вместе с этим возрастает и риск киберугроз. Поэтому безопасность криптоактивов остаётся одним из ключевых приоритетов для любого владельца криптовалюты.

Специалисты сервиса Wolfstreet.cash делятся проверенными рекомендациями по защите ваших цифровых активов:

Храните криптовалюту в холодных кошельках — таких как аппаратные (hardware) кошельки. Это значительно снижает риск взлома, поскольку такие устройства не подключены к интернету.

Используйте сложные и уникальные пароли для всех аккаунтов, связанных с криптокошельками и биржами.

Регулярно обновляйте программное обеспечение на своих устройствах и в приложениях кошельков — это помогает устранить известные уязвимости.

Никогда не передавайте третьим лицам свои сид-фразы, приватные ключи или другие конфиденциальные данные — даже если вам кажется, что источник доверенный.

Избегайте ввода личной информации в публичных Wi-Fi сетях — такие сети легко подвергаются перехвату данных.

Создавайте резервные копии кошельков и храните их в надёжном, защищённом месте — это спасёт вас в случае потери доступа к устройству.

