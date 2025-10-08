Набиуллина заявила о завершении эпохи «банковского рабства» в России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России практически завершилась эпоха так называемого «банковского рабства», когда работодатели навязывали сотрудникам зарплатные карты только одного банка без альтернативы. Об этом она сообщила в ходе выступления на форуме «Финополис-2025», передаёт ТАСС.

«То "банковское рабство", о котором мы так горячо спорили ещё несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое», — отметила Набиуллина.

По её словам, ключевую роль в этом процессе сыграли технологические изменения и рост конкуренции на финансовом рынке. Современные пользователи получили возможность легко выбирать банк и оперативно менять его в случае неудовлетворённости качеством услуг.

Регулятор также напомнила, что банки спокойно восприняли внедрение бесплатных переводов между собственными счетами клиентов. Это, по мнению Набиуллиной, свидетельствует о том, что финансовые организации теперь делают ставку на удержание клиентов за счёт качества сервиса и конкурентных предложений, а не за счёт заградительных комиссий или ограничений при смене банка.

Эксперты отмечают, что такие изменения способствуют повышению финансовой грамотности населения и укрепляют доверие к банковской системе в целом.