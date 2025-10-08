Путина поздравили с днем рождения главы более 40 зарубежных стран

Президент России Владимир Путин получил поздравления с днём рождения от лидеров более чем 40 зарубежных стран, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника главы государства Юрия Ушакова.

Поздравления поступали различными способами — по телефону, в виде официальных телеграмм и через социальные сети. Первым с поздравлением выступил премьер-министр Израиля, пожелавший российскому лидеру крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности.

Особое внимание помощник президента уделил посланиям от руководителей Китая и Северной Кореи, назвав их «весьма тёплыми» и нестандартными по содержанию. В телеграмме Ким Чен Ына подчёркивались «выдающиеся достижения Владимира Путина в строительстве могущественной и процветающей России», а также выражалась уверенность в том, что «дружба между Москвой и Пхеньяном будет вечной».

Сообщается, что все поздравления свидетельствуют о высоком международном авторитете российского лидера и устойчивых двусторонних связях с рядом стран, особенно на фоне текущей геополитической обстановки.