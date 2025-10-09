«Навигатор» во главе с Дмитрием Скрипачевым обеспечит «зеленый коридор» для спасения жизней

Российская технологическая компания АО «Навигатор» объявила о переходе к активной фазе разработки отечественного комплекса оборудования «Зеленый коридор». Цель проекта — обеспечить машинам скорой помощи и МЧС приоритетный проезд через загруженные городские перекрестки за счет автоматического управления сигналами светофоров, что позволит значительно сократить время прибытия на вызовы.

Проблема городских заторов является одной из самых острых для мегаполисов. Каждая минута, потерянная автомобилем экстренной службы в пути, может иметь критическое значение для жизни и здоровья людей. Существующие решения, такие как проблесковые маячки и сирены, не всегда эффективны в плотном транспортном потоке. Технология, разрабатываемая АО «Навигатор», призвана решить эту проблему на аппаратном уровне.

Система предполагает оснащение автомобилей экстренных служб специальным бортовым комплексом, который при приближении к перекрестку передает защищенный сигнал на аппаратные модули, интегрированные в городскую сеть светофоров. Получив сигнал, система заблаговременно переключает светофор на зеленый свет по ходу движения спецтранспорта, обеспечивая ему беспрепятственный проезд.

«Наша ключевая задача — создать не просто алгоритм или программу, а надежное физическое оборудование, которое будет безотказно функционировать в самых критических ситуациях, — комментирует генеральный директор АО «Навигатор» Дмитрий Скрипачев. — Мы подходим к этому как к сложной инженерной задаче, где на первом месте стоит стабильность и безопасность. Имея за плечами многолетний опыт в точном приборостроении, наша команда сосредоточена на разработке устройств, которые можно будет легко интегрировать в существующую дорожную инфраструктуру. В конечном счете, эта технология создается для спасения человеческих жизней».

В настоящее время проект перешел от стадии исследований к созданию первых прототипов оборудования. В дальнейшем компания планирует провести пилотные испытания системы в одном из крупных городов России. Разработка ведется полностью на отечественной компонентной базе, что обеспечивает технологическую независимость проекта.

О компании АО «Навигатор»

АО «Навигатор» проводит исследования и создает высокотехнологичное оборудование, которое решает главные задачи транспортной инфраструктуры: повышает безопасность, сокращает пробки и оптимизирует логистику.