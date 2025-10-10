Норвежский Нобелевский комитет объявил лауреатом премии мира 2025 года лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо. Награда присуждена «за её неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы», говорится в официальном сообщении комитета, опубликованном в соцсети X.

Мачадо, долгое время выступающая против режима Николаса Мадуро, стала символом борьбы за свободу и демократию в Латинской Америке. Её усилия по мобилизации гражданского общества, защита политзаключённых и настойчивое требование свободных выборов были отмечены международным сообществом.

Один из главных фаворитов премии — президент США Дональд Трамп — не получил награду. Несмотря на его неоднократные заявления о том, что он «заслуживает Нобелевской премии мира», эксперты указывали на ряд факторов, сыгравших против него. В частности, решение Трампа приостановить деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) и введение новых пошлин в отношении ряда стран воспринимались как шаги, противоречащие духу международного сотрудничества.

По данным турецкой газеты Hürriyet, Трамп якобы стремился добиться перемирия в секторе Газа до 10 октября, чтобы усилить свои шансы на получение премии. Однако дипломатические усилия не увенчались успехом, а решение комитета подчеркнуло приоритет защиты демократических ценностей и прав человека.

Награждение Мачадо стало знаковым событием в контексте обострения политической ситуации в Венесуэле и усиливающегося внимания мирового сообщества к борьбе за демократию в авторитарных режимах.