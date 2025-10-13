Call-центры научились обходить закон: россиянам звонят без маркировки

С 1 сентября 2023 года в России вступил в силу новый закон, обязывающий компании маркировать исходящие звонки — чтобы абоненты заранее понимали, кто именно им звонит: банк, интернет-магазин, социологический центр или мошенники. Однако, как выяснило издание «Ведомости», некоторые call-центры уже нашли способ обойти это правило. В результате россияне вновь сталкиваются с навязчивыми звонками с неизвестных номеров, не получая никакого предупреждения о том, что это может быть реклама или соцопрос.

По данным газеты, по всей стране граждане начали получать вызовы с мобильных номеров без каких-либо идентификаторов. Как только человек берёт трубку, ему сразу предлагают пройти опрос — чаще всего якобы от имени Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом на экране телефона не отображается ни название организации, ни даже намёка на то, что звонок коммерческий или информационный.

Эту схему подтвердили эксперты. Директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров и руководитель проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофей Воронин сообщили, что сами неоднократно получали подобные звонки. «Во всех случаях вызовы осуществлялись от лица ВЦИОМа с мобильных номеров, на которых отсутствовал идентификатор компании, которая совершала звонок», — цитирует их «Ведомости».

Формально закон требует, чтобы все организации, звонящие гражданам в целях маркетинга, социологии или информирования, регистрировали свои номера в специальной системе и передавали операторам данные для корректной маркировки. Однако, судя по всему, некоторые call-центры используют «серые» схемы: звонки идут с обычных сим-карт, зарегистрированных на физических лиц, либо через виртуальные номера, не подключённые к системе идентификации.

Эксперты отмечают, что подобные действия не только нарушают дух нового закона, но и подрывают доверие к легитимным социологическим исследованиям. Кроме того, отсутствие маркировки создаёт дополнительные риски: граждане не могут отличить официальный опрос от мошеннической атаки.

Пока регуляторы не прокомментировали ситуацию, но, по мнению аналитиков, без усиления контроля и введения реальных санкций за обход маркировки подобные практики будут только распространяться. А россиянам остаётся лишь гадать — кто звонит: социолог, рекламщик или злоумышленник.