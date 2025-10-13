Индекс застройщиков на Мосбирже обрушился на 26% с начала сентября

С начала осени индекс строительных компаний на Московской бирже (MOEX Real Estate Index) резко снизился — на 26,1%, что в 2,5 раза превышает среднерыночное падение. По данным на 10 октября, индекс составил 4952,53 пункта, тогда как общий индекс Мосбиржи (IMOEX) за тот же период сократился лишь на 10,3%, до 2588,56 пункта.

Основную нагрузку на индекс оказывают акции крупнейших девелоперов. Лидер отрасли — ГК ПИК, чей вес в индексе составляет 36,51%, подешевела с начала сентября на 30%, до 467 рублей за акцию. Второй по влиянию — «Самолет» (доля — 37,42%) — потерял 21%, опустившись до 952 рублей. Акции ЛСР (доля — 26,07%) снизились на 13%, до 694 рублей.

Эксперты связывают столь резкое падение с сокращением спроса на жильё и пессимистичными ожиданиями инвесторов относительно будущего строительного рынка. Фондовый рынок реагирует на замедление темпов продаж новостроек, ужесточение регуляторной среды и общую экономическую неопределённость.

В пресс-службе «Самолета» объяснили снижение котировок «общей волатильностью рынка в последний месяц». Представители ГК ПИК и ЛСР на запросы «Коммерсанта» не ответили.

Аналитики отмечают, что текущая коррекция может продолжиться, если не последует мер по стимулированию спроса или улучшению инвестиционного климата в жилищном строительстве.