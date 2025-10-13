Татьяна Ким: малый бизнес в России пока не достиг своего потенциала

Малый и средний бизнес (МСП) в России остаётся недооценённым двигателем экономического роста и социальной стабильности. Об этом заявила глава объединённой компании Wildberries & Russ Татьяна Ким в своей колонке для «Коммерсанта».

По её словам, рост числа предпринимателей в стране положительно влияет не только на крупный бизнес, но и на развитие целых городов. МСП создаёт рабочие места, обеспечивает устойчивость регионов и служит важным звеном в цепочках поставок и логистики для крупных компаний. Однако, несмотря на свою значимость, сектор пока не раскрыл своего потенциала.

Согласно исследованию центра «Платформа», проведённому по заказу Wildberries & Russ, доля малого и среднего бизнеса в ВВП России в 2024 году составила всего 21,7%. Для сравнения, в Италии этот показатель достигает 62,9%, в Испании — 59,5%, а в Канаде — 48,2%.

«Эти цифры показывают, насколько велика у нас «зона роста». Расширение сектора МСП позволит бизнесу быстрее адаптироваться к изменениям рынка, осваивать новые ниши и быть более гибким», — отмечает Татьяна Ким.

Особое внимание она уделяет роли предпринимательства в малых и средних городах. По её мнению, именно там развитие МСП может стать ключом к повышению экономического потенциала территорий, улучшению качества жизни и снижению миграции в мегаполисы.

«Развитие малого и среднего бизнеса — это не просто экономическая задача, это основа устойчивого будущего всей страны», — заключает Татьяна Ким.