Трамп отменил помилования Байдена и отправил 37 осуждённых в тюрьму особого режима

Дональд Трамп отменил помилования, ранее предоставленные его преемником Джо Байденом 37 осуждённым по особо тяжким статьям, и распорядился отправить их в одну из самых суровых тюрем страны — ADX Florence в штате Колорадо. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно изданию, речь идёт о преступниках, осуждённых за убийства, изнасилования, вооружённые ограбления и другие особо жестокие преступления. Все они ранее получили смягчение наказания или досрочное освобождение по решению администрации Байдена, однако теперь, по указанию Трампа, возвращены в систему строгого наказания.

Тюрьма ADX Florence, известная как «Алькатрас на суше», предназначена для содержания особо опасных преступников. Заключённые здесь проводят до 23 часов в сутки в одиночных камерах без возможности общения с другими — даже во время прогулок они изолированы друг от друга.

Как утверждает The Wall Street Journal, Трамп в частной беседе заявил, что пожелал «катиться в ад» тем, кого назвал «самыми жестокими преступниками, убивавшими, насиловавшими и грабившими, почти как никто другой до них». По его словам, такие лица не заслуживают никаких послаблений.

Этот шаг вызвал острую реакцию как со стороны правозащитников, критикующих условия содержания в ADX Florence, так и со стороны сторонников жёсткой уголовной политики, поддерживающих решение Трампа как восстановление «справедливости».

Официальных комментариев от представителей Белого дома или Минюста США пока не поступало.