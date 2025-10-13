В России с декабря могут ввести лимиты на количество банковских карт на одного человека

С декабря 2024 года в России может заработать новое правило, ограничивающее число банковских карт, которые один гражданин сможет оформить. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Известиям».

Согласно инициативе, каждый россиянин сможет иметь не более пяти карт в одном банке и не более двадцати карт во всех кредитных организациях суммарно. Ранее обсуждался более жёсткий вариант — лимит в десять карт на человека, однако от него отказались в пользу более гибкого подхода, учитывающего потребности клиентов и особенности банковской инфраструктуры.

Параллельно с введением ограничений планируется запустить специальный цифровой сервис, через который граждане смогут отслеживать все свои оформленные карты: где, когда и в каком банке они были выпущены. По замыслу разработчиков, это повысит прозрачность и упростит контроль за собственными финансовыми инструментами.

Инициатива поддержана Банком России. Регулятор считает, что разумные ограничения помогут эффективнее бороться с мошенничеством, в частности с деятельностью так называемых дропперов — посредников, через чьи счета и карты преступники выводят похищенные деньги.

Эксперты подчёркивают, что меры назрели давно. По данным аналитиков Freedom Finance Global, только за 2024 год злоумышленники похитили у клиентов банков 27,5 млрд рублей — это на 74% больше, чем в 2023 году. Большинство схем основаны на использовании множества карт, оформленных на подставных лиц или самих жертв.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу уже в декабре текущего года и станет частью комплексной стратегии по повышению финансовой безопасности граждан.