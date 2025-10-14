Американский ученый предположил: межзвездный объект 3I/ATLAS может быть инопланетным «троянским конем»

Профессор Гарвардского университета Ави Леб, известный своими нетрадиционными гипотезами о внеземной жизни, заявил, что приближающийся к Земле межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный в июле 2024 года, может быть не естественным телом, а технологическим артефактом — возможно, даже «троянским конем», маскирующимся под комету.

По словам Леба, вероятность того, что объект «не имеет полностью естественного происхождения», составляет от 30 до 40 процентов. Он подчеркнул, что его выводы могут измениться по мере поступления новых данных — в частности, от космического аппарата, направляющегося к Юпитеру, а также от наблюдений в декабре, когда 3I/ATLAS приблизится к Земле на рекордное расстояние — всего 167 миль (около 269 км).

«Мы понятия не имеем об объеме трафика внеземных зондов в окрестностях Солнечной системы, — написал Леб в своем блоге. — Учитывая неопределенность, было бы разумно собрать как можно больше данных о межзвездных объектах со всех сторон и оценить уровень риска на основе этих данных».

Объект 3I/ATLAS вызвал особый интерес у астрономов: он необычайно массивен (предполагаемый диаметр — более 28 миль, или 45 км) и движется в плоскости эклиптики — той же плоскости, в которой вращаются планеты Солнечной системы. Это делает его особенно заметным для орбитальных аппаратов, включая марсианские миссии.

Недавно марсоход NASA Perseverance запечатлел 3I/ATLAS на серии снимков, где он предстает как массивный цилиндрический объект, светящийся зеленым светом. Эти изображения породили волну обсуждений в социальных сетях и среди ученых.

Леб проанализировал фотографии и предположил, что цилиндрическая форма может быть артефактом съемки: навигационная камера марсохода собирала сотни кадров в течение примерно 10 минут, из-за чего точечный объект растянулся в линию, напоминающую «бревно». По его мнению, на самом деле 3I/ATLAS, скорее всего, меньше и округлее, но всё ещё гигантских размеров.

Однако не все согласны с этой интерпретацией. Доктор Гораций Дрю, старший научный сотрудник Австралийской организации научных и промышленных исследований (CSIRO), утверждает, что цилиндрическая форма подтверждается и наземными наблюдениями — астроном-любитель якобы зафиксировал аналогичный силуэт с помощью своего телескопа.

Кроме того, Дрю обратил внимание на зеленое свечение объекта, предположив, что оно может быть вызвано никелевым покрытием — технологией, используемой и в земной космонавтике для защиты аппаратов от радиации и перегрева, но в гораздо меньших масштабах.

«Это не комета», — написал Дрю в социальной сети, намекая на искусственное происхождение объекта.

Пока научное сообщество сохраняет осторожность, но интерес к 3I/ATLAS продолжает расти. Следующие несколько месяцев, особенно декабрьский пролет объекта в непосредственной близости от Земли, могут дать ключевые данные, способные либо опровергнуть, либо подтвердить самые смелые гипотезы о возможном присутствии внеземных технологий в нашей Солнечной системе.