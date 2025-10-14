Иностранные SIM-карты в России остались без SMS: пользователи не могут подтвердить платежи

У владельцев иностранных SIM-карт, находящихся на территории России, возникли массовые проблемы с получением SMS-сообщений, включая коды подтверждения от зарубежных банков. Об этом сообщили пользователи в профильных Telegram-чатах и источник «Коммерсанта» на телекоммуникационном рынке.

Из-за отсутствия SMS-подтверждений держатели иностранных банковских карт не могут оплачивать зарубежные онлайн-сервисы, такие как подписки, бронирование билетов или покупки в международных магазинах.

Проблема связана с недавно введённой мерой Минцифры — так называемым «периодом охлаждения» для иностранных SIM-карт. После регистрации в российской сети в течение определённого времени запрещена передача данных и приём SMS. Ведомство объяснило это необходимостью снизить риски дрон-атак, поскольку мобильные устройства могут использоваться для управления беспилотниками.

По уточнению белорусского Минсвязи, речь идёт об обязательной 24-часовой блокировке. Однако пользователи сообщают, что проблемы сохраняются и после истечения суток.

Источник «Ъ» пояснил, что реализация ограничения зависит от технических возможностей операторов. Пока только Т2 (бывший Tele2) смогла корректно внедрить 24-часовой таймер. У других операторов блокировка, похоже, действует всё время пребывания иностранной SIM-карты в России. При этом даже у Т2 пользователи отмечают перебои с доставкой SMS.

Представители крупнейших операторов — «МТС», «МегаФон», «ВымпелКом» (Билайн) и Т2 — отказались комментировать ситуацию.

Эксперты отмечают, что из-за особенностей маршрутизации трафика через сеть домашнего оператора «период охлаждения» может фактически растягиваться на неопределённый срок, а сбои с SMS затрагивают не только иностранцев, но и российских граждан, использующих иностранные банковские карты.

Управляющий партнёр TMT Consulting Константин Анкилов добавил, что всё больше путешественников предпочитают использовать Wi-Fi вместо роуминга, который остаётся дорогим и теперь ещё и ненадёжным.

По оценкам участников рынка, на полное устранение неполадок и отладку системы уйдёт три–четыре недели.