Мосгорсуд оставил в силе заочный арест предпринимателя Евгения Чичваркина

Московский городской суд оставил без изменений решение Дорогомиловского районного суда о заочном аресте предпринимателя Евгения Чичваркина, проживающего в Лондоне. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По её словам, апелляционная жалоба защиты была оставлена без удовлетворения. Таким образом, мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, избранная 17 сентября, остаётся в силе.

Арест вступит в действие с момента задержания Чичваркина на территории России или его экстрадиции.

В отношении предпринимателя, признанного в России иностранным агентом, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: пункт «д» части 2 статьи 207.3 — публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ;

часть 2 статьи 330.1 — нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Ранее, 10 июля, МВД России объявило Чичваркина в розыск с формулировкой в базе данных: «разыскивается по статье УК».