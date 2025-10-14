Ученые из Новосибирска создали противораковое соединение из кедровой живицы

Ученые Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН разработали и запатентовали новое биологически активное соединение на основе кислоты, выделенной из живицы сибирского кедра. По данным патента, это вещество демонстрирует выраженную способность подавлять рост опухолевых клеток, сообщает ТАСС.

Исследователи пояснили, что поиск новых структурных типов химиотерапевтических средств крайне важен в условиях растущей лекарственной устойчивости раковых клеток, переживших стандартную химиотерапию. В ответ на эту вызов была создана модифицированная форма природного лабданоида — фломизоиковой кислоты, входящей в состав смолы хвойных деревьев.

Соединение получено путем химической модификации кислоты, извлеченной именно из сибирского кедра. Его противоопухолевая активность протестирована на клеточных линиях различных видов рака, включая рак шейки матки, молочной железы, простаты и глиобластому.

Особенно впечатляющие результаты были получены в экспериментах с раком молочной железы: новое соединение оказалось в 10 раз эффективнее широко используемого химиопрепарата доксорубицина.

Ученые подчеркивают, что дальнейшие доклинические и клинические исследования позволят оценить потенциал разработки как основы для нового поколения противораковых препаратов растительного происхождения.