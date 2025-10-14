В России могут повысить исполнительский сбор до 12%

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о повышении исполнительского сбора с нынешних 7% до 12%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Поправки планируется внести в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Согласно новым правилам, исполнительский сбор будет подлежать уплате одновременно с основной суммой задолженности, а не после окончания срока добровольного погашения, как это происходит сейчас.

Цель нововведения — стимулировать должников быстрее исполнять свои обязательства, а также увеличить поступления в федеральный бюджет.

Кроме того, законопроект предусматривает значительное повышение минимального размера сбора. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей он составит 2 тысячи рублей (вдвое больше текущего минимума), а для юридических лиц — 20 тысяч рублей.

В случае неимущественных требований (например, по обязательствам нематериального характера) минимальный сбор будет установлен на уровне 10 тысяч рублей для граждан и ИП и 100 тысяч рублей для организаций.

Если законопроект будет принят Государственной Думой и подписан президентом, новые правила взыскания вступят в силу уже в ближайшем будущем, ужесточив финансовую ответственность для неплательщиков.