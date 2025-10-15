Центробанк: Ставки по вкладам в топ-10 банков продолжают снижаться

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках в первой декаде октября составила 15,46% годовых, что на 0,09 процентного пункта ниже показателя конца сентября. Об этом сообщается в обзоре Банка России.

Это уже второй месяц подряд, когда средняя ставка остаётся ниже 16% — впервые за более чем год такой уровень был зафиксирован в первой декаде августа 2025 года. Последний раз ставки находились на аналогичном уровне во второй декаде июня 2024 года.

Примечательно, что с третьей декады февраля 2025 года средняя максимальная доходность вкладов в топ-10 банков стабильно держится ниже ключевой ставки ЦБ, что отражает постепенное смягчение денежно-кредитной политики и снижение инфляционных ожиданий.

В первой декаде октября почти сравнялась доходность краткосрочных депозитов:

-по вкладам до трёх месяцев — 14,89% годовых (минус 0,06 п.п. к концу сентября);

-по депозитам от трёх до шести месяцев — 14,90% годовых (минус 0,05 п.п.).

Доходность по более долгосрочным вкладам осталась без изменений:

-от шести месяцев до года — 14,02% годовых;

-свыше одного года — 12,18% годовых.

Эксперты отмечают, что замедление темпов снижения ставок может свидетельствовать о приближении к новому равновесному уровню, который будет зависеть от дальнейшей динамики инфляции и решений ЦБ по ключевой ставке.