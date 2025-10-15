«Газпром» стал лидером по чистому финансовому долгу в России

По данным Forbes, чистый финансовый долг ПАО «Газпром» в 2024 году достиг рекордного уровня — 6,047 трлн рублей, что сделало компанию крупнейшим должником среди российских корпораций.

Согласно рейтингу, опубликованному изданием, «Газпром» значительно опережает других участников списка: на втором месте расположилась «Роснефть», на третьем — «Российские железные дороги».

Особое внимание эксперты обращают на резкий рост расходов на обслуживание долга: в 2024 году «Газпром» направил на эти цели 715,4 млрд рублей — на 81,4% больше, чем годом ранее.

При этом в первом полугодии 2025 года долговая нагрузка компании несколько снизилась — до 5,79 трлн рублей. Эксперты связывают это с укреплением рубля, что привело к уменьшению рублёвой оценки валютных обязательств.

Несмотря на финансовую нагрузку, «Газпром» продолжает демонстрировать высокие операционные показатели. В августе 2025 года компания установила новый исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России — 707,9 млн кубометров.

Аналитики отмечают, что динамика долга и расходов на его обслуживание может оказывать существенное влияние на инвестиционную активность компании в ближайшие годы.