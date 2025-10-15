МРОТ с 1 января 2026 года вырастет до 27 093 рублей — на 20% выше текущего уровня

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года составит 27 093 рубля, сообщил на заседании Правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Это на 20,7% больше, чем действующий до конца 2025 года федеральный МРОТ в размере 22 440 рублей.

Новый показатель рассчитан исходя из медианной зарплаты за 2024 год, которая, по данным Росстата, составила 56 443 рубля. Таким образом, МРОТ достиг 48% от медианной заработной платы, что соответствует требованиям действующего законодательства.

Для сравнения: в 2024 году МРОТ был установлен на уровне 19 242 рубля, что означает его рост почти на 41% за два года.

Правительство продолжает реализацию стратегии по постепенному повышению минимальной зарплаты. Согласно планам, к 2030 году МРОТ в стране должен достичь не менее 35 000 рублей.

Региональные особенности

Точные значения МРОТ по субъектам РФ на 2026 год станут известны после принятия соответствующего федерального закона. Однако уже сейчас ясно, что ряд регионов сохранит собственные, более высокие минимальные ставки.

Так, в Санкт-Петербурге в 2025 году МРОТ составляет 28 750 рублей, в Саратовской области — 23 000 рублей для работников внебюджетного сектора, а во Владимирской области действует федеральный уровень — 22 440 рублей.

Повышенный МРОТ традиционно устанавливают в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае, Омской и Ярославской областях, а также в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, где к зарплатам применяются районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж.

Напомним, региональный МРОТ не может быть ниже федерального значения, установленного на соответствующий год.