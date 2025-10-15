ВТБ попросил Путина передать ему агроактивы на 5,5 млрд рублей

Группа ВТБ (MOEX: VTBR) обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой передать ей в управление и последующую продажу 13 агрокомпаний в Краснодарском крае, ранее принадлежавших семье бывшего чиновника Виталия Очкаласова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Речь идет об имущественном комплексе общей стоимостью 5,5 млрд рублей, включающем 12,2 тыс. га сельхозугодий, сельскохозяйственную технику и недвижимость. Активы были изъяты в пользу государства по решению суда в мае 2025 года после того, как Генпрокуратура доказала их происхождение из преступной деятельности Очкаласова.

Среди компаний, к которым проявил интерес ВТБ, — «Агрофирма “Дружба”», «Алексеетенгинское», «Степное», «Имени Мичурина» и другие.

По данным «Ъ», обращение председателя правления ВТБ Андрея Костина президент переадресовал вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, курирующему вопросы агропромышленного комплекса. В банке от комментариев отказались.

ВТБ уже владеет крупным агропроектом — агрокомплексом «Лабинский», объединяющим 240 тыс. га земли. Планируется, что новые активы будут интегрированы в этот холдинг. Эксперты отмечают, что объединение позволит создать один из крупнейших региональных агрохолдингов, способный усилить продовольственную безопасность юга России.