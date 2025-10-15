Золото впервые в истории превысило $4 200 за тройскую унцию

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре установили новый исторический рекорд на бирже Comex (подразделение CME Group), подскочив до $4 205,1 за тройскую унцию. Это на 0,7% выше предыдущего максимума и знаменует собой беспрецедентный рост интереса инвесторов к драгоценному металлу как к «тихой гавани» в условиях глобальной нестабильности.

Накануне, в ночь на 14 октября, золото уже обновляло рекорд, достигнув отметки $4 150 за унцию. Согласно данным Financial Times, основным драйвером роста стали масштабные притоки капитала в золотые ETF: только в сентябре мировые инвесторы направили в такие фонды $15,5 млрд.

На фоне усиления спроса на защитные активы исторический максимум обновил и серебро — его декабрьский фьючерс в ночь на 14 октября достиг $51 за тройскую унцию.

Аналитики отмечают, что продолжающееся укрепление золота отражает растущую обеспокоенность рынков геополитической напряжённостью, инфляционными рисками и возможной сменой денежно-кредитной политики ведущих центробанков. Эксперты не исключают, что в ближайшее время цена на золото может протестировать отметку $4 300.