Бортников: Британия хочет атаковать инфраструктуру России боевыми пловцами

Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы разрабатывают планы по проведению диверсий на территории России с использованием боевых пловцов, беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Об этом он сообщил на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Самарканде.

По словам Бортникова, имеются «достоверные данные» о том, что теракты и диверсионные акты на российской территории совершаются под патронажем спецслужб Великобритании. Он отметил, что подразделения британских вооружённых сил, в частности SAS, напрямую участвуют в боевых действиях против России.

«Совместно с МИ-6 планируются вылазки украинских диверсионных групп в приграничные регионы России, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением БПЛА, безэкипажных катеров и боевых пловцов», — подчеркнул глава ФСБ.

Заявление Бортникова прозвучало на фоне обострения геополитической напряжённости и усиления мер безопасности вдоль российско-украинской границы.