Главу объединения частных детективов задержали по делу о госизмене

Президент некоммерческого партнёрства «Международное объединение частных детективов» Андрей Матушкин задержан по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщили три источника в правоохранительных органах агентству РБК.

По их данным, в сентябре Матушкин был арестован на два месяца и в настоящее время находится в одном из следственных изоляторов Санкт-Петербурга. Следствие считает, что он собирал сведения, составляющие государственную тайну, и передавал их за рубеж. Кроме того, его подозревают в сотрудничестве с иностранными разведывательными структурами и содействии в реализации их задач на территории России. Источник уточнил, что речь идёт о контактах с представителями стран Балтии.

Информация о задержании стала известна в профессиональном сообществе частных детективов. Коллега Матушкина Михаил Локтионов сообщил, что по данному делу также проходили ещё два детектива, одного из которых впоследствии отпустили.

«В ассоциацию Матушкина мог попасть любой желающий, кто платит взносы, и это необязательно может быть частный детектив. Деньги в виде взносов в этой ассоциации всегда были главным звеном, чтобы стать её членом», — отметил Локтионов. По его словам, среди членов объединения числились специалисты из США, Великобритании и других западных стран.

Официальных комментариев от Следственного комитета РФ на момент публикации не поступало.