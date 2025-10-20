Лувр не откроется после «ограбления века»

Крупнейший в мире музей Лувр не открылся для посетителей в понедельник, несмотря на ранее объявленные планы частично возобновить работу после ограбления. Об этом сообщили журналисты, прибывшие к зданию музея утром.

«Сотрудники Лувра около входа информируют посетителей, что музей будет закрыт весь понедельник, вопреки ранее озвученным планам ограничить доступ только к части экспозиции, где произошла кража», — передаёт РИА Новости. По словам персонала, дирекция «только что приняла решение оставить музей закрытым», посчитав нецелесообразным открывать его уже на следующий день после инцидента.

Нападение на Лувр произошло утром 19 октября: вооружённая группа злоумышленников разбила окна, проникла в здание и похитила ювелирные украшения из одной из временных выставок. После ЧП музей был немедленно закрыт, а французская полиция начала масштабную операцию по розыску преступников и оценке ущерба.

Ранее французские СМИ со ссылкой на пресс-службу Лувра сообщали, что музей планирует возобновить работу утром 20 октября, за исключением зоны, где находилась похищенная экспозиция. Однако утром стало ясно, что решение изменено — по всей видимости, из-за масштаба происшествия и необходимости проведения дополнительных следственных и охранных мероприятий.

Официальных комментариев от руководства Лувра по поводу новых сроков открытия пока не поступало.