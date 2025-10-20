Поставки российской нефти в Индию продолжаются, несмотря на недавние заявления президента США Дональда Трампа о возможном сохранении «огромных» пошлин для Нью-Дели в случае продолжения закупок энергоресурсов из России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос агентства ТАСС.

«Всё продолжается», — заявил он, подчеркнув стабильность двусторонних энергетических поставок.

Ранее, в октябре, индийское информационное агентство Press Trust of India со ссылкой на аналитическую компанию Kpler сообщило, что импорт российской нефти в Индию значительно ускорился в первой половине месяца. Это связано с растущим спросом на углеводородное сырье в южноазиатской республике, где российская нефть остаётся одним из ключевых источников энергоснабжения благодаря своей конкурентоспособной цене.

Несмотря на внешнее давление, в том числе со стороны западных политиков, Россия и Индия сохраняют устойчивое энергетическое партнёрство, которое в последние годы стало одним из столпов их двусторонних экономических отношений.