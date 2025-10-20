Минэнерго предложило собирать деньги на строительство электростанций с потребителей

Министерство энергетики России предлагает ввести авансовые платежи для потребителей электроэнергии в целях финансирования строительства новой генерации. Средства будут аккумулироваться и распределяться через специально созданную структуру — компанию «Росэнергопроект». Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы заседания комиссии Госсовета по энергетике.

Согласно новой схеме, общая стоимость строительства будет формироваться из трёх источников: 30 % — за счёт авансов с участников оптового рынка электроэнергии, 30 % — за счёт прямых инвестиций, и 40 % — за счёт льготных кредитов. В настоящее время подобная модель обсуждается в рамках разработки проекта нового федерального закона.

Сегодняшняя практика предполагает, что инвесторы сначала самостоятельно строят генерирующие объекты на заемные средства, а затем в течение 15–20 лет компенсируют затраты за счёт повышенной платы потребителей в рамках долгосрочных договоров о поставке мощности (ДПМ). Новая инициатива Минэнерго кардинально меняет подход: потребители будут оплачивать строительство будущих электростанций ещё до их ввода в эксплуатацию.

Глава наблюдательного совета «Совета производителей энергии» Александра Панина оценила потенциальную экономию от внедрения такой модели в 20 триллионов рублей за счёт снижения стоимости заемного финансирования и ускорения реализации проектов.

Кроме того, Минэнерго предлагает дополнительно направлять на цели строительства новой генерации дивиденды отраслевых компаний. По оценкам ведомства, такой механизм может обеспечить до 80 миллиардов рублей ежегодно.

Решение по инициативе пока не принято — оно находится на стадии обсуждения и требует законодательного оформления.