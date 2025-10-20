Рынок недвижимости готовит россиянам неприятный сюрприз

Жилищный рынок России может столкнуться с новым витком значительного роста цен уже к 2027 году. Об этом заявил руководитель аналитического центра института развития «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

По его прогнозам, к указанному сроку ключевая ставка Центрального банка снизится до 7–8%, что приведёт к уменьшению ипотечных ставок до 9–10% годовых. Такие условия, по мнению эксперта, спровоцируют реализацию отложенного спроса: многие россияне, ранее воздерживавшиеся от покупки жилья из-за высокой стоимости кредитов, воспользуются более доступной ипотекой.

«Это создаст мощный импульс для роста цен на недвижимость, — отметил Гольдберг. — Особенно в условиях уже существующего дефицита новых предложений на рынке».

Аналитик подчеркнул, что дефицит жилья в новостройках, вызванный сложностями в строительной отрасли последних лет, усилит давление на цены. В результате рост затронет как первичный, так и вторичный рынок жилья.

Таким образом, несмотря на улучшение условий кредитования, которое формально должно облегчить покупку недвижимости, оно же может стать причиной её значительного подорожания — и тем самым поставить перед гражданами новый финансовый вызов.