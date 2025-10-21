Квартплату скоро можно будет оплачивать через «Госуслуги»

В ближайшее время россияне получат возможность получать и оплачивать квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) через портал «Госуслуги». Соответствующий законопроект, разработанный Минстроем России, предусматривает внедрение единого по всей стране способа доставки юридически значимых электронных платежных документов.

Как пояснили в пресс-службе Минстроя, документы будут формироваться и направляться гражданам как через «Госуслуги», так и через государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ). Это позволит собственникам жилья получать квитанции за все свои помещения — независимо от того, где они фактически проживают — в личном кабинете на портале госуслуг.

Ведомство подчеркивает, что централизованный формат повысит безопасность: граждане смогут быть уверены в подлинности платежных документов и избежать рисков, связанных с мошенничеством.

При этом чиновники уточнили, что электронный формат станет лишь одной из альтернатив, а не обязательным способом получения квитанций. «Рассматриваемый законопроект предусматривает электронный формат в качестве одной из возможных альтернатив получения платежного документа для уплаты ЖКУ. В случае принятия документа вариативность получения платежных документов, предусмотренная Жилищным кодексом РФ, будет сохранена для удобства граждан», — отметили в Минстрое.

Таким образом, россияне смогут сами выбирать, как им удобнее получать квитанции — в бумажном виде, по почте, от управляющей компании или в цифровом формате через «Госуслуги».