Врачи бьют тревогу: вейпинг вызывает «эпидемию» разрушения зубов у молодежи

Врачи-стоматологи фиксируют тревожную тенденцию: всё больше молодых людей в возрасте 18–25 лет обращаются с серьёзными разрушениями зубной эмали, которые ранее были характерны для гораздо более старших возрастных групп. Общим фактором у большинства таких пациентов стало регулярное использование вейпов.

При парении специальная жидкость нагревается до температуры 200–300 градусов, превращаясь в ароматный пар. Основу большинства жидкостей составляет пропиленгликоль (Е1520) — до 90% состава, — а также синтетические или натуральные ароматизаторы. Даже если добавки формально разрешены для употребления в пищу, при высокотемпературном нагреве они трансформируются в токсичные соединения.

Особую опасность представляет именно пропиленгликоль: при нагревании он распадается на альдегиды, резко снижая кислотность (pH) во рту — до 3,5, что сопоставимо с уровнем уксуса. В такой агрессивной среде зубная эмаль начинает растворяться. Процесс протекает безболезненно и незаметно для пользователя, но последствия необратимы.

«Мы сталкиваемся с клинической картиной, которую раньше не видели у пациентов такого возраста, — отмечают специалисты. — И в большинстве случаев в анамнезе — регулярное вейпинг».

Эксперты также подчеркивают, что качество жидкостей для вейпов зачастую остаётся под вопросом: соблюдаются ли производителями допустимые нормы содержания компонентов — особенно в продукции сомнительного происхождения — неизвестно. Врачи призывают молодёжь осознанно подходить к использованию электронных сигарет и учитывать их скрытые риски для здоровья полости рта.