«Яндекс Такси» запустит роботакси

Компания «Яндекс Такси» планирует в ближайшее время внедрить в свой сервис автономные автомобили, работающие на основе новой технологии — архитектуры трансформеров. Об этом в интервью РБК сообщил генеральный директор сервиса Александр Аникин.

По его словам, до конца 2025 года пользователи «Яндекс Такси» смогут получать обычные заказы от полностью автономных машин. Уже в следующем году такие роботакси могут начать приезжать на вызовы клиентов в рамках пилотных запусков.

Аникин пояснил, что архитектура трансформеров, изначально разработанная для предсказания следующего слова в тексте, оказалась чрезвычайно эффективной и в сфере автономного вождения — она позволяет точно прогнозировать траекторию движения автомобиля. «Все компании, которые в мире занимаются подобным транспортом, перешли на эту технологию. Произошел скачкообразный рост, в разных городах мира начали работать сервисы с автономным транспортом», — отметил он.

Подразделение «Яндекса», отвечающее за разработку систем автономного вождения, завершило переход на новую архитектуру около полугода назад. Это, по оценкам компании, значительно повысило надежность и точность работы роботакси, приблизив их к массовому коммерческому использованию.