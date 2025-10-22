Банки оценили первые итоги «периода охлаждения» по кредитам: 4–5% заемщиков передумали брать деньги

Банки подвели предварительные итоги первого месяца работы механизма «периода охлаждения» для потребительских кредитов. Согласно данным, полученным «Ведомостями» от представителей ВТБ, банка Дом.РФ и ОТП Банка, доля клиентов, отказавшихся от оформленного кредита в течение отведённого срока, составила 4–5% от общего числа выдач.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в России начал действовать «период охлаждения» для потребительских кредитов и займов. Согласно новым правилам, средства по займам от 50 000 до 200 000 рублей становятся доступны только через 4 часа после подписания договора, а по кредитам свыше 200 000 рублей — через 48 часов. В этот промежуток заемщик вправе полностью отказаться от получения денег без каких-либо последствий.

По предварительной оценке аналитической компании Frank RG, в сентябре банки выдали 1,75 млн потребительских кредитов на сумму 324,2 млрд рублей, а также 344 900 POS-кредитов (оформляемых в точках продаж) на 24,2 млрд рублей.

Несмотря на фиксацию отказов, банкиры затрудняются оценить, насколько эффективен новый механизм в борьбе с мошенничеством. По их мнению, пока рано делать выводы о реальном влиянии «периода охлаждения» на снижение числа навязанных или обманным путём оформленных кредитов.