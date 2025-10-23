Бельгия может заблокировать решение ЕС о конфискации российских активов

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна намерена блокировать инициативу Европейского союза по конфискации замороженных суверенных активов России. Глава бельгийского правительства подчеркнул, что подобные меры не применялись даже в годы Второй мировой войны.

«Даже в период Второй мировой войны замороженные активы других государств не конфисковывались», — отметил Де Вевер, подчеркнув принципиальную осторожность Бельгии в этом вопросе.

Премьер уточнил, что Бельгия готова рассмотреть возможность конфискации только при условии полного и справедливого распределения всех юридических, финансовых и политических рисков между всеми странами-членами ЕС. «Я хочу, чтобы риски были полностью распределены, потому что это большой риск. Так что, если вы хотите сделать такой шаг, то нам придется сделать это вместе», — сказал он.

На фоне активных дискуссий в Евросоюзе о том, как использовать замороженные российские активы — в том числе для финансирования восстановления Украины — позиция Бельгии может стать серьёзным препятствием для принятия единого решения. Внутри альянса сохраняются разногласия: ряд стран настаивает на немедленной конфискации, в то время как другие, как и Бельгия, выступают за более сдержанный и юридически обоснованный подход.