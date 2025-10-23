Госдума одобрила в первом чтении изменения в Налоговый кодекс

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в рамках так называемого «бюджетного пакета», который включает проект федерального бюджета на 2026–2028 годы и сопутствующие поправки в Бюджетный кодекс.

Согласно финансово-экономическому обоснованию документа, реализация предложенных мер обеспечит значительный прирост доходов федерального бюджета:

в 2026 году — около 1,538 трлн рублей ,

, в 2027 году — порядка 2,371 трлн рублей ,

, в 2028 году — около 2,750 трлн рублей.

Среди ключевых мер — отмена льготы по налогу на прибыль для организаций, уплачивающих налог на игорный бизнес (допдоход в 2026 году — 4,219 млрд рублей), а также повышение ставки НДС на 2 процентных пункта, что принесёт бюджету 1,187 трлн рублей.

Также планируется снизить порог выручки для применения упрощённой системы налогообложения (УСН) с 60 млн до 10 млн рублей. Это повлечёт за собой обязанность уплаты НДС для большего числа компаний и даст 200 млрд рублей дополнительных поступлений. Аналогичное снижение порога для патентной системы налогообложения (ПСН) добавит ещё 1,27 млрд рублей.

Дополнительные доходы поступят и за счёт ужесточения акцизной политики:

повышение ставок на табак, алкоголь, спиртосодержащую и сахаросодержащую продукцию принесёт 65,7 млрд рублей,

увеличение ставок налога на игорный бизнес для букмекеров и тотализаторов с зачислением сборов в федеральный бюджет — 74,233 млрд рублей.

Кроме того, с 1 января 2026 года прекращается действие налоговых преференций для резидентов особой экономической зоны в Магаданской области (+2,413 млрд рублей), а также уточняются ранее установленные акцизные ставки на нефтепродукты и автомобили с учётом инфляции (+4,897 млрд рублей).

Законопроект будет дорабатываться ко второму чтению с учётом экспертных и депутатских предложений.