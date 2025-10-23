С 1 сентября 2025 года в России обновились лимиты на снятие наличных в банкоматах

С 1 сентября 2025 года в российских банках вступили в силу обновлённые лимиты на снятие наличных средств через банкоматы. Об особенностях новых ограничений агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян.

По его словам, суточные лимиты на снятие наличных варьируются в широком диапазоне — от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей, в зависимости от типа банковской карты. Месячные ограничения составляют от 1 до 3 миллионов рублей, а для владельцев премиальных карт могут быть и выше.

«Лимиты варьируются достаточно широко и в зависимости от типа карты составляют от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в сутки. Месячные лимиты также колеблются от одного до трёх миллионов рублей. Они могут быть и выше, если это премиальная карта», — пояснил эксперт.

Кроме того, банки устанавливают отдельные ограничения на сумму одной операции, а также на снятие наличных по QR-коду. Эти параметры зависят как от внутренней политики финансовой организации, так и от статуса клиента.

Особое внимание в новых правилах уделено мерам против мошенничества: при подозрении в несанкционированной активности банк может временно снизить суточный лимит до 50 000 рублей, а в отдельных случаях — до 100 000 рублей.

Если клиенту необходимо снять сумму, превышающую установленный лимит, ему следует обратиться в свой банк с соответствующей просьбой. «Чтобы увеличить лимит, нужно обратиться в банк», — заключил Хачатурян.