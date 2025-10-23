Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне показалось, что сейчас не тот момент. Я не чувствовал, что мы сможем достичь того, чего должны», — заявил Трамп. По его словам, у него сложилось впечатление, что в текущих условиях достичь необходимых договорённостей в переговорах с российским лидером не удастся.

Тем не менее, американский президент выразил уверенность, что встреча с Путиным состоится в будущем. Он также отметил, что как Путин, так и президент Украины Владимир Зеленский проявляют заинтересованность в урегулировании конфликта.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конкретные даты проведения российско-американского саммита пока не определены. «Для организации такой встречи необходима тщательная подготовка. На данный момент никаких новостей нет», — подчеркнул он.