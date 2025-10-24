Главу АСВ Мельникова арестовали по делу о хищении более 4 млрд рублей

Лефортовский районный суд Москвы в четверг санкционировал арест председателя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрия Мельникова по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» его адвокат Никита Филиппов.

Суд избрал в отношении Мельникова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Сам обвиняемый свою вину не признает.

По словам Филиппова, Мельников проходит по уголовному делу, возбужденному в отношении бывших заместителей главы АСВ Александра Попелюха и Ольги Долголевой. Расследование связано с махинациями с имуществом новосибирского аквапарка «Аквамир», находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства материнской компании. По версии следствия, в результате этих действий было похищено свыше 4 млрд рублей, принадлежавших владельцу аквапарка.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что ключевые показания против Мельникова дал бывший заместитель главы АСВ Александр Попелюх, который уже проходит по данному делу.