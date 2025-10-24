Маргарита Петерсель — основательница и законный правообладатель российского представительства бренда Dr. Liu-Liu Pan — столкнулась с беспрецедентным кейсом корпоративного предательства. Её бывшая сотрудница, Мила Бенгардт (в прошлом Мила Кузнецова), воспользовавшись временным доступом к представительским полномочиям, попыталась незаконно присвоить чужой бренд и шантажировать его владельца.
Напомним, что с 2021 по начало 2024 года Мила Бенгардт работала в структурах Петерсель в качестве наёмного персонала. Её функции были строго ограничены работой с клиентами в точках продаж, оформлением отправок, поддержанием порядка на складе и в торговых зонах.
Никакого участия в управлении, финансах, разработке продуктов или стратегии она не имела. Ни инвестиций, ни доли, ни даже намёка на партнёрские отношения — только зарплата и чёткие должностные обязанности.
На время отсутствия Петерсель в России Мила Бенгардт получила нотариальную доверенность — исключительно для выполнения технических задач. Но вместо того чтобы честно исполнять поручения, она начала строить план по «захвату чужого бизнеса».
Обман и шантаж
В конце 2023 — начале 2024 года сотрудничество было прекращено после выявления грубых нарушений со стороны Милы Бернард:
- клиенты сообщали, что передавали наличные без кассовых чеков,
- реальные продажи не совпадали с отчётностью,
- возникли подозрения в хищении выручки.
После увольнения Бенгардт не просто ушла — она тайно подала заявку на регистрацию товарного знака «Dr. Liu Liu Pan» (написано без дефиса), намеренно имитируя оригинальный бренд Dr. Liu-Liu Pan, права на который принадлежат Петерсель на основании официального инвестиционного соглашения с китайской компанией Guangzhou Liuliupan Cosmetics Co., Ltd.
Это не ошибка. Это умышленный обман. Это злоупотребление служебным положением и попытка неправомерного присвоения объекта интеллектуальной собственности — что прямо запрещено пунктом 8 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.
«Когда наёмный сотрудник, которому доверили доступ к документации, пытается оформить на себя права на чужой бренд — это уже не просто спор, это нарушение этики и закона», — отмечает юрист.
Мила Бенгардт предприняла попытки использовать регистрацию товарного знака в личных интересах для незаконного обогащения.
Шантаж под видом «правообладания»
Как отмечает владелец бренда Маргарита Петерсель, Бенгардт начала вести переговоры с требованием регулярных выплат, угрожая «использовать свои права» на бренд. При этом она не смогла предоставить ни одного документа, подтверждающего её вклад, инвестиции или законные основания для владения.
Единственное, что у неё есть — это регистрационный номер, полученный обманным путём, с использованием информации, к которой она имела доступ только как наёмный сотрудник.
Правда на стороне закона
Маргарита Петерсель располагает полной доказательной базой:
- договоры с правообладателем бренда,
- архив переписки и внутренних документов,
- показания сотен клиентов и коллег, подтверждающих, что Бенгардт никогда не была совладельцем или инвестором.
Юристы уже инициировали процедуру оспаривания незаконной регистрации товарного знака. Все права на производство, формулы, развитие и коммерческое использование бренда Dr. Liu-Liu Pan принадлежат исключительно Маргарите Петерсель — и это не подлежит сомнению.
НА сегодняшний день, производство Dr. Liu-Liu Pan полностью перешло под брендинг PETERSÉL
Начиная с 2025 года, вся продукция, ранее выпускавшаяся под брендом “Dr. Liu-Liu Pan”, производится и реализуется под брендом “PETERSÉL”.
Это решение связано с полной реорганизацией производственных мощностей и переходом прав собственности на завод-изготовитель.
Все производственные активы, технологии, формулы и права на выпуск продукции завода “Dr. Liu-Liu Pan” полностью принадлежат Маргарите Петерсель.
Маргарита Петерсель является законным инвестором предприятия, осуществляющим контроль за качеством, разработкой и международным продвижением обновлённой линии средств по уходу под брендом PETERSÉL.
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»