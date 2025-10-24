Премьер Японии заявила о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о намерении правительства страны заключить мирный договор с Россией, несмотря на текущую напряжённость в двусторонних отношениях. Об этом она сообщила в своей программной речи в парламенте по случаю вступления в должность, передаёт ТАСС.

«Отношения Японии и России находятся в сложной ситуации, однако политика японского правительства заключается в том, чтобы решить проблему „северных территорий“ и заключить мирный договор», — подчеркнула Такаити, имея в виду южную часть Курильских островов, на которую Токио претендует под названием «северные территории».

Несмотря на стремление к диалогу с Москвой, японский премьер подтвердила позицию Токио по украинскому кризису: «Правительство Японии продолжит критиковать конфликт на территории Украины и поддерживать международные санкции».

Санаэ Такаити стала первой женщиной в истории Японии, занявшей пост главы правительства. 4 октября она победила на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии, что автоматически обеспечило ей пост премьер-министра. Её назначение знаменует собой исторический поворот в японской политике и вызывает широкий интерес как внутри страны, так и за её пределами.

