Reuters: китайские госкомпании приостановили морские закупки российской нефти из-за санкций США

Китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти на фоне новых санкций, введённых США против российского энергетического сектора. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, решение было принято спустя сутки после объявления Вашингтоном расширенных ограничений против российских нефтяных компаний. Китай импортирует морем около 1,4 млн баррелей российской нефти в сутки, однако основную часть этих поставок традиционно осуществляют независимые нефтеперерабатывающие предприятия, а не государственные компании.

В то же время поставки по трубопроводу — около 900 тыс. баррелей в сутки — продолжаются в прежнем объёме. Весь этот объём получает государственная PetroChina, которую, по оценкам трейдеров, цитируемых Reuters, новые санкции, вероятнее всего, не затронут.

Параллельно агентство Bloomberg сообщает, что Индия, второй по объёму покупатель российской нефти, может практически полностью отказаться от её закупок — также под давлением западных санкций.

Однако в России информацию о резком снижении спроса со стороны Китая ставят под сомнение. Игорь Ананских, первый зампред комитета Госдумы по энергетике, в беседе с «Газетой.Ru» заявил:

«В последнее время было много фейков на эту тему. Мы внимательно отслеживаем ситуацию, но пока нет достоверных подтверждений масштабного отказа от российской нефти».

Эксперты отмечают, что даже в случае временной приостановки закупок госкомпаниями КНР, общий объём импорта российской нефти в Китай может оставаться стабильным за счёт активности частных НПЗ и перенаправления потоков через наземные маршруты.