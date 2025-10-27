Уровень воды в Белгородском водохранилище падает после удара ВСУ, затоплены прибрежные сёла

Уровень воды в Белгородском водохранилище продолжает снижаться после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гидротехническим сооружениям 24 октября. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в Telegram-канале «Пепел. Белгород», на которых запечатлён разлив воды в населённых пунктах, расположенных ниже по течению Северского Донца.

По данным источника, уже в первые дни после атаки вода отошла от берегов водохранилища на несколько метров. В районе села Графовка Шебекинского городского округа и ниже по течению реки произошло затопление блиндажей, в которых, как утверждается, размещались российские военнослужащие.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате повреждения плотины оказались подтоплены приусадебные участки в нескольких сёлах. После подомового обхода в четырёх населённых пунктах 16 человек были размещены в пунктах временного размещения, остальные жители уехали к родственникам.

Ситуация остаётся под контролем региональных властей, спасательные службы продолжают мониторинг уровня воды и последствий инцидента.