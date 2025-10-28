Социальную норму потребления электроэнергии могут снизить с 2027 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает пересмотреть концепцию дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, включая возможное снижение социальной нормы потребления с 2027 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, знакомые с деталями инициативы.

Цель изменений — борьба с перекрёстным субсидированием, при котором заниженные тарифы для одних потребителей компенсируются за счёт других. По оценкам ФАС, объём такого субсидирования в 2025 году достиг почти 340 млрд рублей и продолжает расти, в том числе из-за активного развития нелегального майнинга, потребляющего значительные объёмы электроэнергии по льготным тарифам.

В рамках новой концепции предлагаются следующие меры:

снижение диапазонов социальной нормы потребления электроэнергии для граждан;

сокращение перечня потребителей, приравненных к населению (например, некоторых коммерческих объектов, использующих бытовые тарифы);

поэтапная отмена понижающих коэффициентов к тарифам;

ограничение предельного объёма перекрёстного субсидирования.

По расчётам регулятора, реализация этих мер позволит сократить объём перекрёстного субсидирования на 160 млрд рублей к 2032 году.

Социальная норма — это объём электроэнергии, который граждане могут потреблять по льготному тарифу. Превышение этого лимита влечёт оплату по более высокой ставке. Сейчас нормы устанавливаются региональными властями и сильно различаются по субъектам РФ. Если инициатива ФАС будет одобрена, с 2027 года льготный порог может стать ниже, что скажется на платежах значительной части домохозяйств, особенно в частном секторе и среди пользователей энергоёмкого оборудования.