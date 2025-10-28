Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России в 2026 году превысит 27 тысяч рублей

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году составит около 27 789 рублей. Об этом агентству ТАСС сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По её словам, на 1 июля 2025 года средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров составляла 25 826,03 рубля. После запланированной индексации на 7,6% в 2026 году выплаты вырастут до 27 788,8 рубля.

Страховая пенсия — самый распространённый вид пенсионного обеспечения в России. Её размер формируется из фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), количество которых зависит от стажа и уровня официальной зарплаты. Стоимость одного пенсионного балла ежегодно устанавливается государством.

Эксперт также напомнила, что существуют и социальные пенсии, которые назначаются гражданам без достаточного трудового стажа или вовсе без него — например, детям-инвалидам или людям, не успевшим заработать право на страховую пенсию. На 1 июля 2025 года средняя социальная пенсия по старости составляла 15 856,22 рубля.

«С 1 апреля 2026 года социальные пенсии также будут проиндексированы — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за 2025 год. Однако точный коэффициент индексации пока не утверждён», — уточнила Финогенова.

Социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста и не зависят от трудовой истории или уплаченных страховых взносов.