Кирилл Дмитриев намерен судиться с The Washington Post из-за фальсификации цитат

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о намерении подать иск против американской газеты The Washington Post за искажение фактов и приписывание ему чужих высказываний.

Поводом для обращения в суд стал материал издания от 18 октября, в котором цитата «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех» была представлена как заявление Дмитриева в его качестве спецпредставителя президента РФ. На самом деле, как пояснил сам Дмитриев, он лишь репостнул это сообщение из Telegram-канала, не выдавая его за собственные слова.

«Очередной показательный случай искажения правды от фейковой The Washington Post. Я просто перепостил сообщение из Telegram-канала, но в статье приписали эти цитаты мне», — написал он в соцсети X.

Ранее Дмитриев неоднократно критиковал редакцию The Washington Post за неточности и манипуляции, указывая на систематическое искажение его позиции в публикациях. Теперь он намерен защитить свою репутацию через судебные инстанции.