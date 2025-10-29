Шанхай. Российский предприниматель Вадим Коршунов назначен президентом Association International Trading Southeast Asia and China (AITSEAC) — международной ассоциации, объединяющей ведущих представителей деловых кругов Китая, России и стран Юго-Восточной Азии.

AITSEAC формирует современную платформу для развития международной торговли, инвестиционного сотрудничества и обмена опытом между предпринимателями Азии и России..

«Наша задача — выстроить устойчивую систему взаимодействия между Россией и Азией, основанную на реальном бизнесе, компетенциях и взаимной выгоде», — подчеркнул Вадим Коршунов..

Штаб-квартира AITSEAC расположена в Шанхае, одном из крупнейших мировых финансово-торговых центров. Под руководством Коршунова ассоциация намерена укрепить роль частного сектора в развитии межрегиональной торговли, а также стать мостом для стратегических партнёрств между российскими и азиатскими компаниями.

Эксперты отмечают, что это назначение символизирует растущую интеграцию бизнес-сообществ России и Китая, открывая новые возможности для совместных проектов в промышленности, инвестициях и высоких технологиях.

aitseac.org