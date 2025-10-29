Южная Корея дистанцируется от НАТО на фоне внутренних и внешнеполитических вызовов

Южная Корея, долгое время считавшаяся одним из ключевых азиатских партнёров НАТО, решила пересмотреть формат своего взаимодействия с альянсом. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники в дипломатических и экспертных кругах.

По данным публикации, нынешнее правительство Республики Корея сосредоточено на решении острых внутренних экономических проблем, а также на управлении внешнеполитическими рисками, связанными с возможным возвращением Дональда Трампа к власти в США. В этих условиях сотрудничество с НАТО уходит на второй план.

«Нынешнее правительство очень занято решением экономических проблем внутри страны и ситуацией с Трампом. Программа партнёрства НАТО-AP4 [с участием Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи] не рассматривается», — заявил профессор политологии и международных исследований Университета Йонсей Уил Пайк.

Этот шаг Сеула вызвал удивление у ряда западных аналитиков: за последние три года взаимодействие между Южной Кореей и НАТО значительно расширилось — от участия в саммитах до совместных инициатив в сфере кибербезопасности и технологий. Однако, по мнению авторов Politico, европейские страны, поглощённые собственными внутренними кризисами, не смогли предложить Сеулу убедительную стратегию дальнейшего партнёрства, что и привело к охлаждению отношений.

Решение Южной Кореи может сигнализировать о более широком пересмотре её внешнеполитического курса в условиях растущей неопределённости в глобальной безопасности и усилении геополитического давления в Азиатско-Тихоокеанском регионе.